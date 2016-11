A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (29), 182 quilos de maconha na BR-158, em Santa Maria. Um homem de 30 anos foi preso.

A droga, transportada em um Kia Sportage com placas da Argentina que havia sido roubado em Minas Gerais, estava escondida em fundos falsos. O destino da maconha não foi informado pelo criminoso. No interior do veículo também foram encontradas placas paraguaias.

