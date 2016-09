Polícia Rodoviária Federal apreende 2 quilos de pasta base de cocaína na BR-386, em Lajeado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 2 kg de pasta base de cocaína na BR-386, em Lajeado. A apreensão ocorreu por volta das 12h desta terça-feira (13), durante policiamento ostensivo. Esta quantidade renderia ate 15 kg do produto após ser misturada.

A droga estava no interior de um automóvel Voyage, escondida no meio de brinquedos vindos do Paraguai. A droga, o condutor, o passageiro e o veículo – com placas de Camaquã – foram encaminhados à polícia judiciária.

