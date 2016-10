Polícia Rodoviária Federal apreende 400 quilos de maconha na BR-386, em Lajeado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 400 quilos de maconha, na manhã desta segunda-feira (17), na BR-386, em Lajeado.

Durante fiscalização de rotina na rodovia, os policiais tentaram abordar um Ford Fiesta, com placas de Santa Cecília (SC). O motorista não obedeceu à ordem de parada no quilômetro 340 e acabou perdendo o controle do veículo, saindo da pista alguns metros depois. Ele ainda desceu do automóvel e tentou fugir a pé, mas acabou preso.

Ao realizar uma revista no carro, os agentes encontraram a droga no porta-malas, distribuída em 455 tabletes. O condutor tem 44 anos e reside em Ampére (PR). Ele afirmou que vinha de Santa Catarina e deveria entregar o automóvel em Lajeado para outro motorista.

