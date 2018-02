A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de um caminhão clonado carregado com cerca de 700 caixas de cigarros contrabandeados. No total, havia 350 mil maços no veículo.

A carga foi avaliada 1,5 milhão de reais. O motorista do caminhão, de 34 anos, foi preso em flagrante. A operação policial ocorreu por voltas das 21h30min.

