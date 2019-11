Polícia Rodoviária Federal apreende joias de ouro avaliadas em quase 200 mil reais na BR-470

Na tarde desta quinta-feira (14), na BR-470, em Bento Gonçalves, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu diversas joias sem procedência, totalizando 1.290 gramas de ouro manufaturados em colares, brincos, pingentes e pulseiras, além de pérolas.

Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade quando abordaram um Cruze emplacado em Balneário Camboriú/SC. O condutor, de 41 anos, mostrou-se nervoso, então os policiais intensificaram a fiscalização, encontrando as joias em um compartimento oculto no banco traseiro do veículo.

O motorista, que não comprovou a procedência lícita dos produtos, foi preso pelos crimes de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal e usurpação de bem ou matéria-prima da união. Ele foi encaminhado à polícia judiciária para confecção do flagrante.