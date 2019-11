Polícia Rodoviária Federal apreende meia tonelada de maconha na BR-101, em Torres

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (15), meia tonelada de maconha na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A droga era transportada em um veículo roubado. Dois traficantes foram presos.

A apreensão ocorreu depois que os policiais receberam a informação do serviço de inteligência da PRF de que um Jeep Renegade suspeito estava entrando no Estado vindo de Santa Catarina. Os agentes começaram a monitorar a rodovia e visualizaram o veículo, que foi interceptado.

Ao realizarem uma vistoria, descobriram que o veículo era roubado e tinha placas clonadas. Dentro do Renegade, os policiais encontraram a droga e quatro pares de placas. Em seguida, foi abordado um Honda Civic com placas de Farroupilha, que fazia o papel de batedor.

Os condutores dos dois veículos – um homem de 32 anos, natural de Campo Grande (MS), e outro de 29 anos, de Palotina (PR) – disseram que receberiam 5 mil reais para trazer a droga de Guaíra (PR) ao Rio Grande do Sul.