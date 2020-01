Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende meio milhão de reais em rodovia gaúcha

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

A quantia estava em um veículo com placas do Chuí Foto: PRF/Divulgação A quantia estava em um veículo com placas do Chuí. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de meio milhão de reais na BR-158, em Júlio de Castilhos, na Região Central do Rio Grande do Sul. O dinheiro, sem procedência comprovada, estava sendo transportado escondido na lataria de uma caminhonete na noite de terça-feira (06).

O veículo, com placas do Chuí, foi abordado pelos policiais quando se deslocava para a fronteira com o Uruguai. O motorista, de 45 anos, disse aos agentes que o dinheiro era proveniente da cobrança de uma dívida, mas não conseguiu comprovar a origem lícita da quantia.

O homem – um uruguaio naturalizado brasileiro –, com antecedentes por crime ambiental, foi detido.

