Polícia Rodoviária Federal apreende no Rio mais de 40 mil munições e 45 armas

Mais de 40 mil munições, 12 fuzis, 33 pistolas, 106 carregadores e uma granada foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante uma blitz na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense. O flagrante fez parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Estado do Rio de Janeiro, e aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (26).

O arsenal de guerra seria entregue na favela da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, segundo a PRF. No meio do material havia uma arma com um carregador dourado com a inscrição ‘ RB da Clinica Nova Holanda’. De acordo com a assessoria da PRF, esse tipo de carregador cabe até 90 munições e é denominado ‘pente de goiabada’.

Auxiliados por cães farejadores, os agentes encontraram o material dentro de dois tubos de metal, na caçamba de uma picape Strada. Ao ser abordado pelos agentes federais, o motorista, identificado como Gilson Felipe Mera Cardoso, de 23 anos, aparentava grande nervosismo e confessou que trazia o material de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Ainda segundo a PRF, a ocorrência foi encaminhada à Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos). O delegado Fabrício Oliveira, da Desarme, disse que será instaurado um inquérito para apurar todos os detalhes do carregamento apreendido pela PRF, tais como a origem.

Esta é a segunda maior apreensão de fuzis deste ano. Em janeiro deste ano, a Polícia Civil e a PRF apreenderam 19 fuzis, 41 pistolas, carregadores, munição e pasta base de cocaína, na Via Dutra, altura de Itatiaia, próximo à divisa dos estados do Rio e São Paulo. O material foi avaliado em R$ 3 milhões.

Senhor das Armas

O carioca Frederik Barbieri, apontado como o maior traficante de armas do País e o responsável pelo carregamento de 60 fuzis apreendido no ano passado, foi preso na madrugada de sábado (24), em Miami. Ele estava em casa e foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos. Com a prisão, a polícia americana conseguiu barrar o envio de 40 fuzis para o Brasil. O traficante tinha dois mandados de prisão contra ele no país.

Barbieri, que foi criado em Irajá, na Zona Norte do Rio, levava uma vida de luxo em uma casa na Flórida, nos Estados Unidos, e ficou conhecido como o “Senhor das Armas”. Agentes das Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas mantiveram intensa troca de informações com as agências americanas que permitiram a prisão. Eles chegaram a viajar para Miami, onde compartilharam dados e realizaram análises com os investigadores americanos.

“A prisão foi muito importante para acabar com um esquema sofisticado de envio de armas de guerra dos Estados Unidos para o Brasil. A captura possível devido a uma intensa troca de informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro com as Polícias da Flórida e o Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos. Acreditamos que, com a prisão de Barbieri, a organização criminosa está desmantelada”, afirmou o delegado titular da Desarme.

