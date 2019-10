Polícia Rodoviária Federal apreende quase 12 toneladas de cocaína em menos de quatro meses

O investimento nas atividades de inteligência, aliado aos recursos humanos e tecnológicos estão mostrando resultados, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Segundo a corporação, o combate ao tráfico de drogas e armas é uma preocupação da segurança pública e é preponderante no sucesso contra o crime organizado. As drogas financiam as atividades das organizações e as armas ilegais dão suporte à violência no país.

Atuando nos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, no primeiro semestre de 2019, o órgão apreendeu 9,3 toneladas de cocaína em todo Brasil, número superior ao mesmo período de 2018, quando foram apreendidos 9,2 toneladas da droga.

Nos últimos meses, as apreensões são ainda mais impactantes: entre 1º de julho e 27 de outubro de 2019 foram tiradas de circulação 11.8 toneladas de cocaína, número que supera todo o primeiro semestre do ano.

As apreensões de cocaína foram feitas em todo País, veja algumas das principais: Aparecida/SP, dia 24 de setembro, 624 quilos; São Jose Dos Pinhais/PR, 4 de outubro, 946.28 quilos; Balsa Nova/PR, 24 de julho, 484.44 quilos; Barra Velha/SC, 1 de outubro, 489,72 quilos; Gravatai/RS, 19 de agosto, 359 quilos; Feira De Santana/BA, 14 de outubro, uma tonelada; Iracema/RR, 6 de julho, 498 quilos.

No último fim de semana, entre os dias 24 e 27 de outubro, a PRF apreendeu mais de uma tonelada de cocaína. Foram 1.348 quilos em diversos estados e a maior apreensão em volume aconteceu em Dourados/MS, no dia 25 de outubro, quando foram tirados de circulação 630 quilos da droga.

A corporação destaca também, pelo volume e pela proximidade de tempo entre as ações, duas apreensões ocorridas no Ceará, nas Unidades Operacionais de Coreau onde foram encontrados pouco mais de 151 quilos de cocaína, e Acarau, com a apreensão de 151,7 quilos de pasta base de cocaína. Ambas as ocorrências se deram na tarde do dia 26, com um intervalo de poucas horas entre elas.