A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados em Pelotas, na Região Sul do Estado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Receita Federal em ação conjunta, apreenderam, na noite desta sexta-feira (24), mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados em Pelotas, na Região Sul do Estado

O veículo, uma VW/Kombi com placas de Porto Alegre, era conduzido por um homem, de 23 anos, e um adolescente, de 15, na carona, foi abordado pela equipe da PRF no Km 71 da BR-392. Foi encontrado no seu interior aproximadamente 33 mil maços de cigarros.

O homem foi conduzido para o presídio da cidade de Pelotas e o menor foi entregue para o conselho tutelar de Pelotas.

