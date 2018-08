Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Rio de Janeiro um carregamento de milhares de munições de fuzil

Um carregamento contendo mais de 7,3 mil munições de fuzil foi apreendido na tarde desta segunda-feira (20) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em abordagem a um veículo de passeio que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dois homens foram presos em flagrante e autuados por tráfico internacional de munições para armas pesadas.

Os agentes da PRF faziam uma fiscalização na altura do Km 207 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando avistaram um carro em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Muito nervosos, os dois ocupantes do veículo despertaram a atenção dos policiais, que decidiram então fazer uma minuciosa revista e acabaram encontrando milhares de munições de fuzil 5.56 escondidas em um compartimento blindado entre o cilindro de GNV (gás natural veicular) e o banco traseiro.

O motorista de 27 anos, natural de Maringá, no Paraná, e o passageiro, de 35 anos, do Rio de Janeiro, pretendiam entregar a munição a narcotraficantes das principais comunidades do Rio de Janeiro. O caso foi encaminhado à Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) da Polícia Civil, que investigará o caso.

Cocaína apreendida

Em outra ação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 60 quilos de cocaína que estavam sendo transportados por um casal, em uma abordagem na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Muriqui, no litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu na tarde de domingo (19). A droga seria entregue na Comunidade do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro e um casal foi preso por tráfico de drogas.

Os policiais rodoviários federais abordaram um Volkswagen/Santana, de cor branco, com um casal e uma criança de 5 anos. Durante a fiscalização, perceberam um nervosismo do motorista e histórias contraditórias contadas sobre a viagem pelo casal.

Em seguida, os policiais realizaram uma busca mais minuciosa no carro e encontraram 59 tabletes de cocaína, cerca de 60 kg, que estavam entre o banco traseiro e o porta-malas. O casal relatou que buscaram as drogas em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, e levaria para a Comunidade do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Rio-Santos

Um carregamento com 150 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em uma abordagem na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. Três homens foram presos suspeitos de tráfico de entorpecentes. A droga seria distribuída em comunidades da Baixada Fluminense. O caso aconteceu na sexta-feira (17).

Por volta das 6h30, os policiais abordavam veículos na altura de Itaguaí, quando desconfiaram dos ocupantes de dois carros que seguiam juntos. Após abordá-los, perceberam que os homens, com idades entre 28 e 40 anos, estavam bastante nervosos. Então, iniciaram uma revista mais detalhada e encontraram os tabletes escondidos num fundo falso.

Os indivíduos confessaram que faziam o transporte do entorpecente de São Paulo até Duque de Caxias. Ainda de acordo com eles, a droga seria entregue numa comunidade da Baixada. No total, havia pouco mais de 150 quilos de cocaína. Além disso, também foram apreendidos R$ 10,9 mil em espécie.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal. Os suspeitos foram indiciados por tráfico de entorpecentes, com pena de 5 a 15 anos de reclusão.

