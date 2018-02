A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de bebidas em Porto Alegre no valor de 120 mil reais

Na tarde desta quarta-feira (21), na rodovia BR 290, em Porto Alegre, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam um caminhão com mais de 1200 garrafas de bebidas alcoólicas, avaliadas em aproximadamente 120 mil reais.

A carga de bebidas vinha do Uruguai e estava escondida em um semi-reboque com provável destino à capital gaúcha. O veículo era conduzido por um motorista de Santana do Livramento e tinha como ocupante um cidadão uruguaio.

A apreensão é parte da ação de enfrentamento aos crimes de contrabando e descaminho na Região Metropolitana e Vale do Sinos.

As mercadorias foram encaminhadas ao depósito da Receita Federal e os presos à Polícia Federal.

