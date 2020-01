Polícia Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar prendem seis traficantes e apreendem 5 kg de cocaína em Pelotas

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Ao desmontarem a porta traseira direita do veículo, foram encontrados 5 kg de cocaína. Foto: Divulgação/PRF Ao desmontarem a porta traseira direita do veículo, foram encontrados 5 kg de cocaína. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na manhã desta segunda-feira (27), na BR 116, em Pelotas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) prenderam três casais que transportavam 5 kg de cocaína em um Veloster.

Em uma ação conjunta dos setores de inteligência da PRF e da BM, Policiais Rodoviários Federais e Policiais Militares abordaram um Veloster que vinha de Santa Catarina. Ao desmontarem a porta traseira direita do veículo, encontraram 5 kg de cocaína. Os dois casais que estavam no veículo não quiseram informar a origem da droga.

Alguns minutos depois, os policiais abordaram um Focus, tripulado por um casal e duas crianças. Eles vinham à frente do Veloster, servindo como batedor, para informar sobre as operações policiais. Devido à rapidez da ação integrada, não conseguiram avisar a tempo e evitar as prisões.

Os seis adultos, um deles procurado pela Justiça, foram encaminhados para a área judiciária local. A droga, os celulares e os veículos foram apreendidos. O conselho tutelar foi acionado para cuidar das crianças.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário