Polícia Rodoviária Federal encontra 200 quilos de maconha em um carro roubado dirigido por um adolescente no Vale do Taquari

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), com o apoio da BM (Brigada Militar), apreendeu 200 quilos de maconha, na tarde de -feira (12), na BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari. A droga estava em um Toyota Corolla roubado e com as placas clonadas.

Durante fiscalização na rodovia, o motorista não obedeceu a ordem de parada dada pelos agentes federais. Os policiais perseguiram o veículo por alguns quilômetros e, com o auxílio da BM, interceptaram o carro no quilômetro 349 da rodovia.

Ao revistarem o automóvel, os policiais encontraram a droga e descobriram que o carro havia sido roubado em Porto Alegre no dia 5 de março. O motorista, um jovem de 17 anos, morador de Parobé, disse que levaria a maconha para Porto Alegre e receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga. O menor foi encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude de Lajeado.

