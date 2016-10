Polícia Rodoviária Federal flagra dois veículos acima de 190km/h na Freeway

Na tarde desta segunda-feira (3), mesmo com movimento reduzido, durante a operação com radar na Freeway, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou 160 veículos acima da velocidade. Dois deles foram identificados pelo radar com velocidades de 193 e 194 km/h. A velocidade máxima permitida na via é de 110 km/h para veículos leves, conforme a sinalização.

Ambos terão aberto processo para a suspensão de sua CNH por até um ano, além da multa de 547 reais.

A PRF realiza operações sistemáticas de radar com abordagem nas rodovias gaúchas.

