Polícia Rodoviária Federal flagra mais de 1230 veículos acima da velocidade durante Operação Viagem Segura

A operação Viagem Segura do Feriado Farroupilha, desenvolvida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), flagrou mais de 1230 veículos em excesso de velocidade. Foram adotados mais de um radar em diversos trechos. No total, somando as demais infrações, como falta do uso do cinto e ultrapassagens proibidas, foram 1640 infrações no Rio Grande do Sul em rodovias federais.

Em relação aos acidentes, foram 10 com feridos nesta sexta-feira, nenhuma morte em rodovias federais. Foram realizados 473 testes de embriaguez, sendo 10 pessoas multadas por consumo de álcool.

Os radares operaram na principais rodovias do Estado, sendo que na Freeway teve, em alguns momentos, o uso de mais de um radar. Um veículo flagrado uma vez a 157 km/h e alguns quilômetros depois a 165 km/h. As BR 290, 285, 116 e 386 foram as que registraram maior número de infrações.

