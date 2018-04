Polícia Rodoviária Federal flagra motorista de ônibus embriagado no retorno do feriadão de Páscoa no Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, na noite de (01), um motorista de ônibus embriagado na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Os agentes realizavam uma operação de fiscalização no quilômetro 83 da rodovia quando abordaram o veículo, que transportava 42 passageiros. O ônibus havia partido de Garopaba (SC) com destino a Porto Alegre.

O motorista, de 55 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou o índice de 0,09 mg/l de álcool no sangue. Ele alegou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior.

O condutor foi multado em R$ 2.934,70. Será aberto um processo administrativo para suspender a sua CNH (carteira nacional de habilitação) por um ano. Passageiros não relataram imprudências do motorista durante o percurso.

O ônibus ficou retido até que outro condutor da mesma empresa chegasse para concluir a viagem.

