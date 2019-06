Polícia Rodoviária Federal flagra outro barco de luxo sendo transportado de forma irregular

Novamente, a Polícia Rodoviária Federal flagrou o transporte irregular de um barco de luxo no Rio Grande do Sul. Agentes da PRF identificaram a ocorrência em uma operação de fiscalização na BR-290, em Eldorado do Sul. A embarcação, que era levada por um caminhão, tem custo aproximado superior a R$ 2,5 milhões. Na última quarta (12), outro caso semelhante havia ocorrido em Gravataí.

O veículo foi abordado e houve a constatação de que a autorização especial de trânsito (AET) previa dois automóveis de escolta para o transporte, devido ao tamanho do barco. O descumprimento dessa norma, conforme a PRF, colocou em risco a segurança viária.

Outro automóvel com dimensões excedentes, da mesma empresa, trafegava transportando moldes para fazer embarcações. Ao ser parado pelos agentes, o condutor apresentou um certificado para condução de cargas indivisíveis falso. Ele foi preso por falsificação e encaminhado ao presídio.

As cargas e os veículos ficarão retidos em Eldorado do Sul, até que seja regularizada a autorização para o transporte.

