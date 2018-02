Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 7,6 mil infrações nas estradas do RS em quatro dias de Operação Viagem Segura de Carnaval

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou 7.692 infrações nas rodovias federais gaúchas, de sexta-feira (9) até segunda-feira (12). Os números ainda são parciais, já que o balanço completo será divulgado na quinta-feira (15). O excesso de velocidade é um dos principais problemas, segundo a PRF. Somente nesses quatro dias foram mais de 5,7 mil autuações desse tipo.

Além do policiamento ostensivo, a PRF utilizou o videomonitoramento para flagrar os motoristas que transitaram indevidamente pelo acostamento. Em relação a embriaguez ao volante, foram realizados quase 3 mil testes, que resultaram em 105 pessoas autuadas. Desses, 65 motoristas foram multados por se recusarem a fazer o exame. Ainda assim, foram penalizados em quase 3 mil reais e tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recolhida.

Oito pessoas perderam a vida em sete acidentes contabilizados até a manhã desta terça-feira. A PRF mantém a fiscalização até quarta-feira, quando termina a Operação Viagem Segura de Carnaval.

Rodovias estaduais

Nas rodovias estaduais, o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) contabilizou até as 14h desta terça-feira, 149 acidentes. Destes, 28 tiveram danos materiais; 56, lesões corporais; e, em sete, foram registrados um óbito, cada. No total, 10.937 veículos foram fiscalizados, e destes 5 foram recuperados por estarem em situação de furto ou roubo.

A entrada e saída de veículos no Litoral (Norte e Sul) pelas rodovias estaduais – de sexta-feira (9) até terça-feira (13) – dados parciais – são:

Entrada

Litoral Norte- 335.160

Litoral Sul- 134.295

Total: 469.455

Saída

Litoral Norte- 186.742

Litoral Sul- 138.552

Total: 325.294

Ciclista:

O ciclista que morreu atropelado na manhã desta terça-feira (13) na ERS-153, no acesso à cidade de Passo Fundo, foi identificado como Jonatas Conterno, de 37 anos. Ele era médico oncologista na cidade. O condutor tentou fugir do local do acidente, mas foi localizado pela BM (Brigada Militar).

Deixe seu comentário: