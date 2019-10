Durante a manhã do próximo domingo (20), a BR 285 terá bloqueios durante a manhã para a realização da 12ª Volta Ciclística de Vacaria. O evento, que faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo, ocorrerá das 8h às 12h, entre Vacaria e Bom Jesus, e contará com o acompanhamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Os condutores deverão reduzir a velocidade e ficar atentos às orientações dos policiais durante o percurso.