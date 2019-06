Manifestantes bloqueiam rodovias da região metropolitana de Porto Alegre nesta manhã (14). Atos ocorrem em protesto contra a Reforma da Previdência e os cortes na Educação do governo Jair Bolsonaro. A BR-290 teve trânsito totalmente bloqueado no quilômetro 127, em Eldorado do Sul. Pessoas que participavam dos protestos ocuparam a via e colocaram fogo em pneus. A Polícia Rodoviária Federal encerrou as ações e a rodovia está sendo limpa pelo Corpo de Bombeiros.

(Divulgação/PRF)

