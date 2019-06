Polícia Rodoviária Federal prende motociclista alcoolizado e sem CNH

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem na região da Fronteira, nessa quarta-feira (12). Ele conduzia uma motocicleta pela BR-158, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação A. Além disso, os policiais observaram que ele havia ingerido bebida alcoólica. A prisão ocorreu no município de Santana do Livramento, na Fronteira gaúcha.

A motocicleta tinha placas do Uruguai e o condutor, de 26 anos, foi parado durante patrulhamento da PRF. Conforme as informações, ele fez o teste do etilômetro, que apontou o resultado de 0.94 mg/L. A quantia corresponde a três vezes o índice que caracteriza o crime de embriaguez ao volante.

O homem que também não possuía CNH e conduzia uma moto com defeitos de freio e sinalização, foi encaminhado à Polícia Civil local. O veículo foi removido ao depósito credenciado.

