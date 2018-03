Em uma operação conjunta com a Brigada Militar e a Guarda Municipal, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), prendeu, na madrugada desta -feira (30), um traficante de drogas sintéticas no quilômetro 150 da BR-116, perto do Monumento do Imigrante, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

O criminoso dirigia um Honda Civic. Dentro do carro foram encontrados 147 comprimidos de ecstasy e 456 reais em dinheiro. O homem, de 28 anos, é natural de São Marcos, mas mora em Caxias do Sul.

