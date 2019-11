Polícia Rodoviária Federal prende traficante internacional de drogas em Lajeado

Na tarde deste domingo (03), na BR 386, em Lajeado, policiais rodoviários federais prenderam um traficante internacional de drogas que transportava skank e maconha em um ônibus interestadual.

Durante ação de enfrentamento ao crime, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/PR x Porto Alegre/RS, e ao realizarem a verificação dos passageiros e das bagagens, encontraram oito tabletes de maconha, pesando aproximadamente cinco quilos, e um envólucro pesando aproximadamente 250 gramas de skank na mochila de um dos passageiros.

O homem, de 18 anos, e morador de Vera Cruz, disse que comprou os ilícitos no Paraguai e levaria para Vera Cruz. Ele disse que pagou R$ 2.500,00 pela droga no país vizinho. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e encaminhado, juntamente com os entorpecentes, para a área judiciária federal de Santa Cruz do Sul.