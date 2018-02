Polícia Rodoviária Federal prende turista argentino que furtou mais de 3 mil reais de um posto de combustíveis no Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na tarde de (04), na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, um turista argentino que furtou dinheiro de um posto de combustíveis.

Após receber a denúncia de que o indivíduo, que conduzia uma Fiat Strada, havia cometido o crime em um estabelecimento localizado em Vila Nova do Sul, na Região Central do Estado, os policiais iniciaram o patrulhamento na rodovia para localizar o veículo, com placas da Argentina.

Ao perceber que seria abordado, o homem jogou o dinheiro furtado pela janela do carro na tentativa de evitar o flagrante. Após prenderem o turista, os policiais rodoviários encontraram, jogados no acostamento, cerca de R$ 3,7 mil. O criminoso tem 33 anos.

Dólares

Na semana passada, também em Rosário do Sul, na BR-290, a PRF apreendeu cerca de 100 mil dólares. Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um Cruze com placas de Uruguaiana. Ao revistarem os ocupantes do veículo, encontraram o dinheiro escondido sob as roupas de um deles. Os homens foram detidos.

O provável destino da quantia, que em moeda nacional equivale a aproximadamente R$ 320 mil, era a Região Metropolitana de Porto Alegre, de acordo com a PRF. O dinheiro foi encaminhado à Receita Federal para a investigação da sua origem.

