A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma operação de combate a prostituição infanto-juvenil entre a noite desta sexta-feira (28) e madrugada deste sábado (29) em estabelecimentos localizados às margens da BR-470. A ação, denominada Mapear II, baseou-se em um levantamento da própria PRF realizado em 2015 que indicou 1.262 pontos vulneráveis a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais do País.

Na região da Serra gaúcha, a ação foi realizada em três casas noturnas localizadas em Bento Gonçalves. Além de verificarem a existência de menores em situação de vulnerabilidade, os policiais realizaram a identificação de todas as pessoas que estavam nos estabelecimentos, com objetivo de verificar a situação penal e antecedentes criminais dos frequentadores. Nenhuma irregularidade foi constatada.

A Mapear II é uma operação nacional da PRF e ocorreu simultaneamente em todos os estados brasileiros. Somente no Rio Grande do Sul, mais de 20 locais foram alvos de fiscalização, abrangendo todas as regiões do Estado.

Durante a operação foram realizados diversos pontos de fiscalização, onde foi preso um indivíduo de 45 anos, conduzindo uma motocicleta Suzuki, natural de Bento Gonçalves, por embriaguez ao volante. A prisão ocorreu próximo ao acesso a Embrapa, por volta da 01h, o condutor apresentou 1,33 mg de álcool por litro de sangue.

