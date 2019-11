Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Proclamação da República

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizará a Operação Proclamação da República ao longo do próximo feriado, do dia 14 ao dia 18 de novembro. Os esforços contarão com reforço no efetivo e com o emprego de todas as tecnologias disponíveis na PRF, como o uso de etilômetros e o ônibus multi-missão.

Historicamente, no período deste feriado é registrado um aumento significativo no fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais, especialmente durante a tarde e a noite de quinta-feira (14), a manhã de sexta-feira (15) e a tarde e a noite de domingo (17).

Durante a operação, serão realizadas ações de fiscalizações para coibir condutas mais associadas a acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem irregular. Em relação ao combate ao crime, os agentes federais estarão fazendo abordagens e patrulhamento para garantir a segurança dos usuários das rodovias.

Para minimizar riscos, a PRF orienta os condutores a revisarem seus veículos antes do início da viagem, bem como a respeitarem a sinalização da rodovia e a não ingerirem bebidas alcoólicas. Segundo o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no RS, Luís Carlos Reischak Júnior, a PRF não poupará esforços para a realização da sua maior missão: preservar vidas.

Durante a operação, ações de educação para o trânsito também serão realizadas, em especial com ações educativas durante as abordagens, com rápidas palestras para os usuários das rodovias federais.