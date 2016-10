Polícia Rodoviária Federal recupera em Porto Alegre joias roubadas em Santa Catarina

A PRF recuperou joias roubadas após perseguição e troca de tiros com criminosos na tarde desta segunda-feira (24), em Porto Alegre. Na ação, um carro roubado e clonado também foi recuperado.

Durante policiamento ostensivo na BR 290 (Freeway), policiais rodoviários federais tentaram abordar um Onyx que seguia em direção Porto Alegre/Litoral. Após a ordem de parada, os homens iniciaram uma fuga em alta velocidade, adentrando na Av. Assis Brasil.

Durante o trajeto, os criminosos efetuaram diversos disparos contra os policiais, atingindo a viatura com pelo menos cinco tiros. Próximo à Fiergs, os três homens pararam o carro e fugiram a pé para dentro de uma empresa, e depois, para dentro de uma vila próxima ao local.

Os homens ainda não foram presos e as buscas aos criminosos segue com apoio da Brigada Militar. Todas as joias roubadas de uma joalheria de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, serão encaminhadas ao proprietário.

Comentários