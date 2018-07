A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo roubado após uma fuga em alta velocidade em Caxias do Sul

No início da noite de sexta-feira (27), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo furtado e prendeu um homem por receptação e direção perigosa após tentativa de fuga em alta velocidade e com manobras perigosas em Caxias do Sul.

A ocorrência iniciou por volta de 17h30min, quando uma equipe PRF estava em ronda no Km 149 da BR 116, em frente ao Hospital Geral, e deu ordem de parada a um GM/Corsa vermelho, placas de Florianópolis (SC). O motorista ignorou a ordem dos policiais e, na sequência, iniciou fuga pelo trânsito da rodovia.

Acompanhado de perto pela viatura policial, o condutor permaneceu em fuga por aproximadamente 9 minutos até que, no bairro Pedreira do Cruzeiro o motorista perdeu o controle do veículo e caiu numa vala na lateral da pista. Mesmo com o pareamento da viatura policial, o homem conseguiu sair do carro e fugir para dentro de uma comunidade que margeava a pista. Os agentes federais seguiram no encalço do criminoso mas não o localizaram de prontidão. Toda a ação foi filmada pelos agentes.

Após requisição de apoio externo, a Brigada Militar compareceu em apoio no local com viaturas, motocicletas e canil, fazendo o cerco em toda a comunidade, e assim foi possível assim localizar o foragido.

O homem, de 27 anos e natural de Frederico Westphalen, possui em sua ficha criminal diversas passagens por furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo estava em liberdade a pouco mais de um mês. Dessa vez foi encaminhado ao plantão da polícia judiciária de Caxias do Sul, onde teve a fiança arbitrada em 5 mil reais para responder em liberdade. O veículo, que fora furtado por volta das 16h30min no bairro Diamantino, foi guinchado para posterior restituição ao proprietário.

Acidente com morte em Montenegro

A Polícia Rodoviária Federal atendeu na sexta-feira a um acidente que causou a morte de uma pessoa. A ocorrência aconteceu em Montenegro, às 19h14min, no quilômetro 411 da BR-386.

De acordo com levantamentos realizados pela equipe da PRF, uma ciclista cruzava a via, quando foi atingida por um Ford Ka que vinha no sentido capital-interior da rodovia.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do automóvel, que tem placas de Porto Alegre, não se feriu. O motorista tem 32 anos e reside em Mormaço. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo.

A faixa da esquerda no sentido capital-interior ficou temporariamente bloqueada, mas sem gerar congestionamento no local. A equipe aguardou até a chegada da perícia para a posterior liberação do corpo.

Moradores da localidade disseram que conheciam a vítima. Alegaram, ainda, que ela também era moradora da região e viciada em drogas, mas que ninguém sabia o seu nome.

