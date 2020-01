Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal registra menos mortes nos feriados de final de ano no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou na meia noite desta quarta-feira (01) a Operação Ano Novo, iniciada na última sexta-feira (27). Com reforço no número de agentes, a PRF focou seu trabalho no combate à criminalidade e às infrações que geram maior risco de acidentes.

No período entre 27 de dezembro e o primeiro dia do ano houve um grande aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais gaúchas. As fiscalizações e esforços foram concentrados em atividades preventivas para redução da violência no trânsito em horários e locais com maiores fluxos no trânsito e que estatisticamente ocorrem acidentes graves. Foram realizadas também intervenções em rodoviárias e ônibus buscando conscientizar os passageiros quanto à importância do uso do cinto de segurança.

Entre sexta-feira e quarta-feira foram registradas 2.581 infrações de trânsito, sendo 342 por ultrapassagem indevida e 136 por embriaguez nas rodovias e estradas federais do RS.

No total, quatro pessoas faleceram em acidentes no feriado de final de ano. Considerando o período de Natal e Ano-Novo, sete pessoas faleceram em acidentes no estado (no ano anterior, 12 pessoas perderam a vida nas rodovias federais do RS).

A Polícia Rodoviária Federal manterá o reforço de policiamento nos trechos considerados críticos para acidentes durante a temporada de verão, buscando reduzir o número de acidentes graves e garantir a segurança dos veranistas.

