A Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente com 3 mortes na BR 116 em Tapes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender um acidente com três mortes envolvendo uma Kia Sportage com placas de Canoas, um GM Tracker com placas de Porto Alegre e um Renault Duster com placas de Belo Horizonte. O fato aconteceu na tarde deste sábado (25), em torno de 16h30min, na BR 116, em Tapes. Chovia no momento do acidente.

Após ouvirem as testemunhas e analisarem os vestígios do acidente, os policiais concluíram que a Sportage, que transitava em direção à capital, colidiu com a Duster e com a Tracker, que transitavam no sentido contrário.

O motorista da Sportage, de 64 anos, e a passageira, de 62 anos, faleceram no local. A passageira da Duster, de 70 anos, faleceu no local, sua filha, que conduzia o veículo, foi conduzida em estado grave para o hospital. Os 3 ocupantes da Tracker não sofreram lesões. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.

Os veículos estão sendo retirados da pista e o fluxo permanece interrompido no local.

Deixe seu comentário: