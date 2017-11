A Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente com morte em Pelotas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou um acidente na tarde desta segunda-feira (20), em Pelotas, no km 87 da BR-392, em torno de 15h. O acidente envolveu três veículos.

Um Renault Sandero, emplacado em Rio Grande, deslocava-se em direção a Pelotas e, ao realizar uma ultrapassagem, desistiu e tentou retornar. Acabou colidindo na traseira por Scania G420, de Esteio.

Posteriormente o Sandero foi jogado para a pista contrária e colidiu frontalmente com um Scania G380, de Dona Francisca.

Os condutores do Renault Sandero e do Scania G420 foram removidos ao HPS de Canguçu. Faleceu no local a passageira do Renault Sandero, de 69 anos.

A pista foi interrompida devido à carga de soja esparramada na pista e o caminhão tombado, mas foi liberada no final da tarde.

Pista liberada no km 84,6 da BR 392 em Pelotas após atendimento de acidente entre dois caminhões e um automóvel. — PRF 191 RS (@PRF191RS) November 20, 2017

