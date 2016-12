A Polícia Rodoviária Federal estará com efetivo reforçado durante todo o final de semana do Natal, inclusive, contando com o apoio do helicóptero que chegou ao Rio Grande do Sul esta semana. A expectativa é que pelo menos 200 mil veículos circulem na Região Metropolitana.

Dezenas de policiais da área administrativa irão apoiar os colegas que já trabalham nas rodovias para ampliar a sensação de segurança aos motoristas durante a Operação Viagem Segura de Natal. Todos os radares e bafômetros serão utilizados neste período.

De sexta até domingo, pelo menos 80 mil veículos deverão utilizar a Freeway rumo ao litoral norte e praias de Santa Catarina neste feriado de Natal. Também deverá ter grande movimento em direção à Serra, pela BR 116. Ao menos 40 mil veículos deverão procurar o Natal Luz, de Gramado.

De acordo co m a Polícia Rodoviária Federal, os melhores horários para viajar na ida é antes das 17h na sexta e após às 11h de sábado. No domingo, no retorno, sair do seu destino antes das 15h.

