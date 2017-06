A polícia trata como terrorismo o atropelamento que terminou com uma pessoa morta e dez feridas perto de uma mesquita em Finsbury Park, no norte de Londres, na madrugada desta segunda-feira (19). O motorista foi contido pela população e preso pela polícia.

“Estamos mantendo a mente aberta. A ação está sendo tratada como um ataque terrorista e o Comando contra o Terrorismo está investigando”, disse Neil Basu, o coordenador da polícia anti-terrorismo, segundo a rede americana CNN.

O motorista jogou o carro sobre fiéis que deixavam uma mesquita à 0h20min (horário local, 20h20min de domingo em Brasília). Durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, os fiéis jejuam do alvorecer até o anoitecer e costumam rezar até a madrugada.

Dos dez feridos, dois foram atendidos no local com ferimentos leves e oito foram hospitalizados. Dois estão internados em estado grave, segundo a polícia. Todas as vítimas são muçulmanas. Um homem que já recebia atendimento no local antes do atropelamento morreu e a polícia ainda não sabe dizer se a morte foi provocada pelo choque com a van.

“O ataque ocorreu quando o homem já estava recebendo primeiros socorros no local. Infelizmente esse homem morreu. Qualquer ligação causal entre sua morte e o ataque fará parte da investigação. Mas é muito cedo para dizer se a sua morte foi resultado desse ataque”, afirmou Basu.

Abdul Rahman, que ajudou a deter o suspeito, disse que ele afirmou que queria “matar todos os muçulmanos”. A polícia não divulgou a identidade do suspeito detido, mas informou que se trata de um homem de 48 anos que foi levado para um hospital para uma avaliação de saúde mental.

Islamofobia

O conselho muçulmano britânico (Muslim Council of Britain, em inglês) emitiu um comunicado em que “aparentemente, segundo relatos de testemunhas, o autor foi motivado por islamofobia”. Segundo o documento, assinado pelo secretário-geral do conselho, Harun Khan, “nas últimas semanas e meses, muçulmanos enfrentaram muitos incidentes de islamofobia, e esta foi a manifestação mais violenta até o momento”.

O grupo alerta sobre o fim do mês do Ramadã para pedir que “as autoridades aumentem a segurança do lado de fora das mesquitas urgentemente”. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que policiamento extra será enviado para proteger comunidades e que o atropelamento de Finsbury Park foi um ataque nos valores de tolerância, liberdade e respeito. Sadiq Khan, que é muçulmano, chamou o atropelamento “terrível ataque terrorista”. (AG)

