A polícia turca divulgou a foto do principal suspeito de ter atacado a boate Reina, em Istambul, na madrugada de domingo (01). O atirador matou 39 pessoas e deixou outras 69 feridas durante a festa de Réveillon. Na segunda-feira (02), o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.

O suspeito de ser o autor do atentado foi identificado como Lakhe Mashrapov, de 28 anos, natural do Quirguistão, informou a rede de televisão pública da Turquia TRT. A imagem divulgada pela polícia mostra o suposto autor do massacre na praça Taksim. Não ficou claro, no entanto, se o registro foi feito antes ou depois do ataque à discoteca.

Custódia

Familiares do suposto autor do atentado estão sob custódia das autoridades turcas. A polícia não divulgou a identidade deles. Segundo o jornal Hurriyet, as investigações apontam que o terrorista veio da Síria para a Turquia, se estabelecendo em novembro de 2016 na cidade de Konya, no Centro do país, acompanhado da sua mulher e de dois filhos. (AG)

