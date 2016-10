Polícia usa um helicóptero para apreender um pé de maconha na casa de uma idosa

Numa ação digna de cinema, que envolveu até um helicóptero, a Guarda Nacional de Massachusetts (EUA) realizou incursão numa residência na cidade de Amherst. A missão foi cumprida: os oficiais apreenderam um pé de maconha, que era usado pela dona da casa, Margaret Holcomb, de 81 anos, para reduzir os sintomas da artrite e do glaucoma, e ajudá-la a dormir à noite.

“Foi assustador”, disse Tim Holcomb, filho de Margaret que estava em casa no momento da ação. Ele conta que estava na casa com a irmã quando começou a ouvir o barulho de hélices. Ao olhar para o céu, viu um helicóptero com pintura militar circulando a propriedade, com dois homens agachados na porta aberta.

Dez minutos depois, vários carros da polícia cercaram a residência, incluindo uma caminhonete com pés de maconha apreendidos em outros lugares. Um oficial se aproximou e apresentou o distintivo. Ele lembra que o policial disse para ele permitir a entrada ou a situação seria escalada, e as autoridades poderiam abrir uma ação criminal. “Nós só queremos o contrabando ilegal”, teria dito o oficial.

Margaret não possui um cartão médico que a autoriza a plantar e manter pés de maconha. Mesmo assim, ela garante que irá lutar neste caso, pois considera que seus direitos civis foram violados. E se não conseguir a maconha medicinal por outros meios, vai plantar um novo pé. (AG)

