Policiais americanos, na busca por uma vaca fugitiva, colocam um peão de estância no teto da viatura para laçar o animal

Policiais do Condado de Henry, no Tennessee, Estados Unidos, viveram uma situação inusitada depois que uma vaca fugiu de seu dono e tumultuou uma rodovia. Sem conseguir capturar o animal, o xerife local decidiu contar com a ajuda de um amigo peão. O vaqueiro foi colocado sobre o capô de uma viatura para laçar o bicho. Um vídeo que mostra a ação foi compartilhado em uma rede social e surpreendeu internautas.

Quem compartilhou a sequência foi o próprio xerife Monte Belew. Na gravação, o vaqueiro David Bevill, morador da região, aparece sentado sobre o capô da viatura em movimento enquanto o policial dirige para aproximá-lo da vaca que corre pela estrada. Por fim, ele consegue laçar o animal e acabar com a perseguição.

Comentários