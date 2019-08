Policiais civis entram em greve nesta sexta em todo Rio Grande do Sul

A Ugeirm, sindicato dos agentes de polícia do Rio Grande do Sul, convocou policiais civis a paralisarem suas atividades nesta sexta-feira (30), entre às 8h e 20h. A mobilização é um protesto contra os cinco anos de atraso dos salários, aumento da alíquota previdenciária, indefinição da aposentadoria especial, promoções represadas e crescimento no número de mortes de policiais, entre outros. Esta é a primeira vez que eles paralisam no governo de Eduardo Leite.

Em Porto Alegre, está acontecendo uma concentração na calçada do Palácio da Polícia. Conforme a organização, apenas casos graves serão atendidos nesta sexta e não haverá viaturas nas ruas. Além disso, também foi divulgado que os policiais civis gaúchos estarão em Brasília para acompanhar a votação da Reforma da Previdência no Senado, preocupados com o processo de inclusão dos estados na PEC 06/2019.