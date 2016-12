Policiais confundem um manequim com “senhora idosa congelada” e arrombam carro

Uma ação policial viralizou na internet. Policiais de Nova York, nos Estados Unidos, tiveram uma grande surpresa ao quebrar a janela de um carro para socorrer uma “senhora” que teria ficado congelada após passar a noite no veículo. Quem estava dentro do carro não passava de um boneco.

Os agentes foram chamados e encontraram a “senhora” usando uma máscara de oxigênio. Após quebrar a janela do passageiro e abrir a porta, eles descobriram que a figura não passava de um manequim de treino médico usado para ensinar técnicas de primeiros socorros.

“Se isso foi uma brincadeira, foi de péssimo gosto”, declarou o sargento Randy Clarke, revelando que o dono do carro ficou furioso ao descobrir o carro quebrado. “Eu não posso contar o que ele disse, mas ele não estava muito feliz com a polícia tendo forçado a entrada no seu carro”, completou.

