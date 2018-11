Dois policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar sofreram um acidente nesta terça (6). Eles faziam a escolta da comitiva que levava o presidente eleito Jair Bolsonaro até a Base Aérea do Galeão. O acidente ocorreu na Linha Amarela, principal via de ligação entre a Barra da Tijuca, onde mora Bolsonaro, e a Linha Vermelha, que dá acesso ao Galeão.

