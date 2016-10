Policiais do Senado tentaram impedir busca no apartamento de Collor, diz Polícia Federal

O inquérito da Polícia Federal na Operação Métis, que investiga suposta tentativa da Polícia do Senado de inibir ações da Operação Lava-Jato, ressalta que agentes legislativos tentaram impedir uma busca realizada no apartamento do senador Fernando Collor de Mello (PTC-AL).

Ele é um dos parlamentares investigados na Lava-Jato. De acordo com o inquérito, em julho de 2015, a Polícia Federal cumpria mandados de busca e apreensão no apartamento e também na Casa da Dinda, de propriedade do ex-presidente.

Segundo relato da delegada que chefiava a missão, os policiais legislativos apareceram no local exigindo o mandado judicial e alegando que a Polícia do Senado deveria ter sido previamente comunicada. Segundo ela, no momento em que a equipe abriu a porta para sair da residência, os agentes foram surpreendidos pela presença de aproximadamente sete policiais legislativos, que impediram a saída deles.

A saída dos policiais federais só teria sido permitida depois de um “bate-boca” entre um membro do Ministério Público que acompanhava a operação e um diretor da Polícia Civil, também presente.

