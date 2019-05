Policiais gaúchos vão a Brasília participar de ato contra a Reforma da Previdência

Uma mobilização contra a reforma da Previdência acontece nesta terça-feira (21), em Brasília e policiais gaúchos ligados ao Sindicato dos Servidores da Polícia Civil (Sinpol) e do Sindicato dos Agentes de Polícia do RS (Ugeirm) se deslocaram até à capital federal para participar da manifestação.

De acordo com o Sinpol, 50 policiais civis estarão representando a categoria. Os policiais saíram de Porto Alegre às 08h, o ato ocorre às 13h, em frente ao Ministério da Justiça, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Ao todo são esperados cinco mil agentes de segurança do país.

A Ugeirm diz que “o objetivo é convencer os deputados a reconhecer as especificidades da categoria, mostrando o óbvio que é o risco de morte e as condições permanentes de stress enfrentadas pelos (as) policiais, o que faz a profissão ser reconhecida pela ONU como a segunda mais perigosa no mundo inteiro.”

Idealizada pela União dos Policiais do Brasil, Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis e COBRAPOL. O ato deve reunir policiais civis, federais, rodoviários federais e servidores vinculados a outros órgãos da Segurança Pública.

