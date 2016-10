Policiais quebram a janela de um carro ao confundirem uma peruca com um bebê

Policiais americanos quebraram a janela de um carro após confundirem uma peruca com um bebê em perigo.

Jasmine Turner, dona do veículo, disse que a peruca estava sobre uma pilha de cobertores e que não consegue entender como alguém confundiria isso com um bebê. Os oficiais alegaram que a alta temperatura fez com que eles ficassem preocupados ao avistarem a cena. O caso aconteceu na da cidade de Suffolk, no Estado de Virgínia (EUA).

O departamento de polícia informou que irá pagar pelos danos no automóvel.

