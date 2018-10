Dois policiais australianos conseguiram salvar a vida de um canguru que se afogava no mar do Sul de Melbourne no sábado (27). O canguru lutava para se manter na superfície da água quando os sargentos Christopher Russo e Kirby Tonkin entraram no mar para resgatá-lo. Eles arrastaram o animal – a essa altura, inconsciente – para a areia e realizaram massagens cardíacas para ressuscitá-lo.