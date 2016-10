Policiais transmitem ao vivo resgate de mãe e filho durante a passagem de furacão Matthew

O resgate de uma mãe e seu filho que ficaram ilhados após a passagem do furacão Matthew pela Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi transmitido ao vivo pelo Facebook, no último sábado (8).

De acordo com as informações do Daily Mail, uma equipe da polícia de Fayeteville passava pelo local fazendo uma transmissão em sua página para mostrar o resultado desastroso do fenômeno quando notou a mulher e o menino.

Nas imagens é possível ver a criança sobre o teto do veículo enquanto sua mãe se segura na porta esperando por ajuda. Na sequência, os oficiais se aproximam do carro para fazer o resgate. “Segurem-se. Estamos chegando. Não se movam até que recebam uma ordem”, diz um dos agentes. Os dois passam bem.

O vídeo da ação já alcançou mais de 2,6 milhões de visualizações, além de 11 mil curtidas e 54 mil compartilhamentos.

http://videohd7.mais.uol.com.br/16021608.mp4?ver=0&r=http://mais.uol.com.br

