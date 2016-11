Policial à paisana reage a assalto e mata criminoso em Caxias do Sul

Um policial que estava de folga reagiu a um assalto e matou um criminoso na noite desta sexta-feira (25) no Bairro Esplanada, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Segundo a Brigada Militar, o soldado esperava pela esposa ao lado do carro, um Cobalt, quando foi abordado por dois bandidos. Ele reagiu e efetuou três disparos na direção dos assaltantes. Um deles foi alvejado no tórax e em um dos braços e morreu no local. Ele tinha 25 anos e estava em liberdade provisória. O outro conseguiu fugir. O policial e esposa não foram feridos.

