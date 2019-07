Policial à paisana reage a assalto e mata criminoso em Porto Alegre

Um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso na noite desta sexta-feira (12), na Avenida Bento Gonçalves, zona leste de Porto Alegre. De acordo com o comandante do 1° Batalhão de Choque da BM, tenente-coronel Cláudio dos Santos Feoli, o policial atirou contra o suspeito, que morreu no local, ao perceber que o criminoso havia sacado uma arma para assaltá-lo.

O oficial informou ainda que o assaltante era conhecido da região por efetuar roubos e furtos. Caso aconteceu em frente à sede do Comando Ambiental da Brigada e a corporação isolou o local para atendimento da ocorrência. A identidade da vítima não foi divulgada pela Brigada Militar (BM) até o momento.

