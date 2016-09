Policial à paisana reage a assalto e mata criminoso na Zona Norte de Porto Alegre

Um brigadiano à paisana, que caminhava com sua mulher no entorno do parque Germânia, na Zona Norte de Porto Alegre, reagiu a um assalto no final da tarde deste domingo (04). Ele baleou dois criminosos que estavam em um Ônix prata e abordaram o casal.

Feridos, os bandidos fugiram e procuraram atendimento médico no Hospital Cristo Redentor. Um deles morreu. O outro, menor de idade, está hospitalizado. O policial e a mulher não se feriram.

