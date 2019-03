Uma discussão entre policiais no aeroporto de Kayseri, na Turquia, terminou com dois feridos nesta terça-feira (26). Segundo o jornal turco “Hürriyet”, durante a briga, um deles sacou a arma e disparou três vezes contra o colega. O autor dos tiros, depois, atirou contra si mesmo. Ambos foram socorridos com vida. O motivo da discussão ainda não foi revelado.

