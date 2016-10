Policial gato que enlouqueceu a mulherada na internet após prender Eduardo Cunha é destaque até na imprensa internacional

O agente da Polícia Federal que roubou a cena durante a prisão do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) ganhou fama internacional. Lucas Valença, de 30 anos, foi tema de uma matéria no jornal britânico “Daily Mail” com o título “Policial brasileiro bonito e hipster que escoltou Eduardo Cunha vira uma sensação na internet”.

A reportagem conta como a imprensa brasileira ajudou a descobrir a identidade do policial, que teve suas redes sociais invadidas por mensagens como “Casa comigo?” e “Me prende?”. Mais de 185 mil pessoas passaram a seguir Lucas no Instagram.

Para tristeza dos fãs, os agentes da Polícia Federal que escoltaram Cunha até o Instituto Médico Legal de Curitiba usaram capuzes e não foi possível identificar quem eram os servidores prestando o serviço. Em entrevista ao EXTRA, a mãe de Lucas, Maurícia Valença, afirmou que a família quer preservar a imagem dele.

“Ele só estava cumprindo o trabalho dele. Isso tudo aconteceu sem a gente esperar. A gente (a família) tomou a decisão de não se posicionar sobre esse assunto, a gente precisa preservá-lo”. disse ela, que ainda não se encontrou pessoalmente com filho após a fama repentina.

